ASSE : Les Ultras se servent du Père Noël pour cogner !

Dans : ASSE, Ligue 1.

L'heure est grave du côté de l'AS Saint-Etienne, et la situation des Verts au classement a probablement gâché les fêtes des supporters les plus acharnés de l'ASSE. Quoi qu'il en soit, les Magic Fans 1991 ont eux envoyé une lettre au Père Noël, et cette missive ils l'ont écrite sur une banderole installée sur les grilles du centre d'entraînement de l'Etrat. Là où les joueurs, le staff et les dirigeants ne peuvent pas la louper.

Le messages de ce groupe de ce supporters est clair et net, tout le monde en prend pour son grade. « Cher Père Noël, cette année j'aimerais des solutions pour sauver l'ASSE. Ainsi, je voudrais un seul président compétent et les démissions du réseau de copinage, une cellule de recrutement efficace et la fin de l'amateurisme, des joueurs dignes et courageux qui mouillent le maillot Vert. Merci beaucoup, en espérant qu'il ne soit pas trop tard !!! », écrivent les Magic Fans 1991, histoire de stigmatiser les errements actuels de l’AS Saint-Etienne, 16e de Ligue 1 avec seulement deux points d’avance sur Angers, 19e. Le Père Noël sera-t-il à l'écoute des supporters de l'ASSE, réponse le dimanche 14 janvier avec un ASSE-TFC qui sentira bon la peur des deux côtés.