ASSE : Les Magic Fans débarquent, le 0-5 passe toujours mal

Dans : ASSE, Ligue 1, OL.

On ne l'a appris que ce lundi, et pour cause même Roland Romeyer n'était pas au courant et n'était pas présent pour les accueillir, une centaine de membres des Magic Fans a débarqué dimanche à l'Etrat pour l'entraînement. Dans le plus grand calme, ces supporters ont eu l'occasion de discuter avec Julien Sablé et Dominique Rocheteau comme le raconte Le Progrès.

« Mécontents, c’est un euphémisme, ils voulaient avoir des explications après l’humiliation du derby qui ne passe décidément pas et tout ce qui s’en est suivi. La discussion a duré une demi-heure. À ce que l’on sait, le ton a été ferme mais il n’y a pas eu de dérapage (...) En cette période agitée, il semble que l’ASSE et les Ultras ont choisi, pour l’instant, la voie du dialogue. Personne ne s’en plaindra », témoigne le quotidien régional après cette séquence à l'Etrat. Reste qu'une bonne victoire mardi contre Bordeaux sera le meilleur moyen de calmer tout le monde.