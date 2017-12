ASSE : Les joueurs et le staff sous protection des gendarmes ?

Dans : ASSE, Ligue 1.

Vendredi soir, de violents incidents ont éclaté en dehors de Geoffroy-Guichard en marge du match ASSE-Monaco, des Ultras et les forces de l'ordre s'étant affrontés. Et depuis, la tension est grande autour de l'AS Saint-Etienne, les supporters de l'ASSE se sentant trahis et méprisés par les dirigeants des Verts. Et dans ce climat très tendu avant le déplacement de ce mercredi à Guingamp, alors que des menaces ont été lancées, les joueurs et le staff auraient été placés sous protection des gendarmes afin d'éviter des débordements regrettables.

Interrogé sur ce sujet, Julien Sablé préfère dribbler. « Des rondes de gendarmes pour nous protéger ? Je n’ai pas ces informations. La seule vérité viendra du terrain. C’est par les résultats qu’on sortira de la crise. J’en appelle au calme. Nos joueurs ont besoin de compter sur tout le monde. Si je suis au courant des menaces ? Non, et moi, je ne me sens pas en danger. Je n’ai vu personne devant chez moi et aucun joueur n’est venu me voir à ce sujet. Quand je croise les gens, ils me disent juste de faire jouer un tel ou non. Peut-être qu’on nous protège et qu’on vit dans une bulle, mais je n’ai aucun autre retour », a confié l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne, probablement conscient qu’une victoire ce mercredi en Bretagne sera le meilleur remède pour apaiser, au moins provisoirement, les tensions.