ASSE : Le premier renfort du mercato 2019 déjà connu ?

Dans sa quête d'un ticket européen, l'AS Saint-Etienne jouera un match important dimanche au Vélodrome, l'Olympique de Marseille étant revenu à deux longueurs des Verts au bénéficie de sa série en cours (10 poins pris en 4 matches). Mais gouverner c'est aussi prévoir, et du côté de l'ASSE on pense également à la prochaine saison. Et parmi les cas que Saint-Etienne devra gérer, il y a celui de Youssef Aït Bennasser, prêté par l'AS Monaco à l'AS Saint-Etienne lors du mercato d'hiver. Ce samedi, évoquant ce sujet dans Le Progrès, le milieu défensif de 22 ans avoue qu'il ne serait pas contre la perspective de s'installer définitivement chez les Verts, même si forcément l'international marocain a des comptes à rendre à Monaco, où il a encore deux ans de contrat.

Mais Youssef Aït Bennasser ne dit pas non à un transfert définitif à l'ASSE, lui qui l'an passé avait été prêté à Caen. « Ce n’est pas moi qui décide. Quand on se rend compte qu’on ne compte pas trop sur toi comme à Monaco, il faut mieux partir. Maintenant, j’ai envie de jouer et de prendre de l’expérience. Se poser à Saint-Etienne ? Il y a plusieurs possibilités. On verra comment ça se passera en fin de saison », explique le milieu défensif marocain dans le quotidien régional, qui de son côté voit bien Youssef Aït Bennasser trouver un deal avec l'ASM et l'ASSE pour s'installer à Sainté.