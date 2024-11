ASSE ‍: Le patron des Verts aura 3 milliards à dépenser

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Nouveau propriétaire de l’AS Saint-Etienne depuis juin dernier, le Canadien Larry Tanenbaum possède une immense fortune. Elle devrait même s’agrandir puisque le patron de Kilmer Sports Ventures pourrait boucler une vente à environ trois milliards d’euros.

Avant la venue de Strasbourg samedi soir, les supporters de l’AS Saint-Etienne ne peuvent qu’être inquiets. Leur équipe n’a remporté que deux matchs en neuf journées de Ligue 1, et occupe la place de barragiste avec seulement trois points d’avance sur le dernier Montpellier. Les Verts ont évidemment le temps de redresser la barre mais il est clair que l’effectif d’Olivier Dall’Oglio a besoin de renfort cet hiver. Cela tombe bien, le nouveau propriétaire Larry Tanenbaum, dont la fortune personnelle est estimée à 2,3 milliards d'euros, pourrait récolter un montant énorme en vendant ses parts de la société Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE).

L’ASSE version Kilmer Sports va tout casser… dans 5 ans https://t.co/UBvGOi0xkk — Foot01.com (@Foot01_com) October 30, 2024

« L'homme d'affaires torontois Larry Tanenbaum pourrait bientôt se retrouver avec plus de 3 milliards de dollars (environ 2,8 M€) à dépenser, a annoncé Richard Peddie, l’ancien patron de MLSE, au média The Star Toronto. Et les experts de l'industrie sportive pensent qu'il pourrait envisager d'acheter une équipe de football professionnelle en Premier League anglaise ou une part dans une franchise de la NFL. Il va avoir beaucoup d'argent à dépenser. Je ne sais pas ce qu'il en restera après impôts, mais ce sera une somme conséquente. » Que les fans des Verts se rassurent, même s’il devait acquérir un nouveau club, Larry Tanenbaum n’est pas du genre à négliger l’un de ses biens.

Un homme d'affaires respecté

« L'homme a une réputation exceptionnelle, a encensé Richard Peddie. Il est apprécié par trois ligues. C'est un homme formidable, et il a un bon bilan. Il connaît le sport, et c'est important. Certains nouveaux arrivants arrivent avec des milliards, mais finissent par échouer car ils font des choses qui n'ont aucun sens. Bien que Kilmer ait déjà annoncé l'arrivée d'une franchise WNBA à Toronto en 2026, Tanenbaum aurait encore largement de quoi investir. Kilmer dépense environ 150 millions de dollars pour amener la WNBA en ville, dont 50 millions pour les frais d'expansion, ainsi que pour la construction d'un nouveau centre d'entraînement. » Preuve que l’ASSE est bien dirigée par un actionnaire solide.