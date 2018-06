ASSE : Le nouveau prix de Cabella risque de faire très mal

Dans : ASSE, OM, Mercato.

De retour de prêt en provenance de l’AS Sait-Etienne, Rémy Cabella (28 ans) s’est entretenu avec les dirigeants de l’Olympique de Marseille.

Résultat, la situation n’a pas changé par rapport à l’été dernier. Le milieu offensif veut des garanties concernant son temps de jeu, ce que le club phocéen ne peut lui offrir. Preuve que l’ancien Montpelliérain ne fait toujours pas partie des plans de l’entraîneur Rudi Garcia. On se dirige donc vers un nouveau départ pour Cabella qui pourrait bien revenir dans le Forez. C’est du moins le souhait de l’ASSE. Encore faudrait-il que les Verts puissent répondre aux exigences de l’OM.

Car contrairement à ce qui était annoncé, le pensionnaire du Vélodrome ne réclame pas 7 M€, mais plutôt entre 10 et 12 M€, corrige RMC. Il faut dire que le natif d’Ajaccio avait été acheté pour environ 9 M€ à Newcastle. A ce prix, on imagine que Saint-Etienne aura du mal à finaliser ce transfert pourtant prioritaire. D’autant que le duo composé de Bernard Caïazzo et Roland Romeyer a d’autres dossiers importants à gérer, comme la recherche d’un avant-centre.