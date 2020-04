ASSE : Le football d'après Covid19, à Sainté on le connaît !

Dans : ASSE.

Du côté de l'AS Saint-Etienne on ne veut pas sombrer dans la déprime, même si l'heure est grave pour le football, on croit que les choses vont revenir à la normale.

Régulièrement, l’ASSE est citée comme étant l’un des clubs les plus en danger sur le plan financier actuellement, les Verts ayant notamment chargé la barque en faisant un emprunt pour financer leur mercato 2018. Mais si Bernard Caïazzo fait feu de tout bois actuellement avec la LFP pour essayer de récupérer une partie du magot des droits TV, dans les bureaux de l’AS Saint-Etienne on refuse de tomber dans la panique. Même si l’heure est grave chez les Verts, on estime qu’une fois que le football aura repris ses droits, les choses redeviendront comme avant et que le marché du foot reprendra ses habitudes d’avant l’épidémie du coronavirus, notamment concernant le prix des transferts.

S’exprimant ce samedi dans les colonnes du Progrès, Xavier Thuilot avoue une petite inquiétude, mais le directeur général de l’AS Saint-Etienne ne sent pas venir une grande révolution dans le football mondial, loin de là même. « Il y a une ultra-majorité qui souhaite que l’on finisse la saison en cours en priorité. On ne peut pas tirer un trait sur les millions qui sont en jeu. Peut-être que la situation nous y contraindra mais pour l’instant, on ne peut pas réfléchir à ça (...) Dès que la lumière des stades va se rallumer, les télés vont payer. Ce n’est pas le dossier qui m’inquiète le plus. Je le suis plus sur les partenariats et les abonnements la saison à venir. Avec l’âge et l’expérience, j’ai arrêté de me faire des illusions. On est dans une activité ultra libérale alors que les Américains ont paradoxalement choisi pour leur football un modèle collectiviste avec le salary cap. S’il y a vraiment des ruptures, c’est qu’il y aura eu des dégâts. Si la crise est raisonnablement maîtrisée, les bonnes intentions s’envoleront et les prix des mercatos reviendront à leur niveau actuel », explique le dirigeant de l’AS Saint-Etienne, qui croise probablement les doigts pour que ce scénario se réalise.