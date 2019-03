ASSE : Le cadeau à l’OM, les Verts l’ont payé très cher

Dans : ASSE, Ligue 1.

En difficulté face aux meilleures équipes du championnat, l’AS Saint-Etienne a confirmé la tendance dimanche dernier.

Battus par l’Olympique de Marseille (2-0) au Vélodrome, les Verts ont été surclassés tout au long de la partie. Les Stéphanois étaient tout simplement méconnaissables face à un concurrent direct pour les places européennes. Une semaine plus tard, Jean-Louis Gasset a encore du mal à s’en remettre et attend ses hommes au tournant pour la venue du LOSC dimanche (15h).

« Je suis à la fois revanchard et frustré par notre défaite à Marseille, a confié l’entraîneur de l’ASSE. J'ai le sentiment qu'on n'a pas joué ce match, qu'on l'a donné. On avait au moins essayé contre Paris et Lyon, parfois avec maladresse. Même en jouant avec trois ou quatre attaquants en seconde période, on n'a pas réussi à se créer les occasions pour les faire douter. » Résultat, Gasset a haussé le ton ces derniers jours.

Gasset a donné de la voix

« Parfois, je monte un peu en régime mais il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Je leur ai simplement demandé quelle était leur ambition car notre état d'esprit contre Marseille a été ignoble, a lâché le technicien. Il faut se ressaisir et retrouver le bon état d'esprit, on l'a déjà fait par le passé. J'ai déjà senti du mieux à l'entraînement cette semaine. » Secoués, les Verts devraient montrer un autre visage face au deuxième de Ligue 1.