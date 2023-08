ASSE ‍: Laurent Batlles viré en cas de défaite ‍?

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

L'AS Saint-Etienne a commencé sa saison de Ligue 2 par deux défaites, mettant déjà une énorme pression l'entraîneur des Verts. Une défaite le week-end prochain à Geoffroy-Guichard pourrait aboutir à une sanction impitoyable des dirigeants stéphanois.

L’ASSE avait clairement fixé son objectif cette saison, remonter en Ligue 1 après une saison très compliquée. Mais si les matchs de préparation avaient suscité quelques espoirs, le début de la saison de Ligue 1 a montré les limites d’une formation orpheline de Niels Nkounkou, lequel est toujours à l’Etrat mais exige de pouvoir partir. Résultat, à chaque fois dans le temps additionnel. Saint-Etienne s’est incliné contre Grenoble dans le Chaudron, et samedi à Rodez. Un déplacement qui s’est en plus soldé par une violente bagarre entre supporters des Verts, ce qui vaudra une sanction au club. Reste que samedi prochain, c'est Quevilly Rouen Métropole qui va se pointer à Geoffroy-Guichard et que cette fois l’AS Saint-Etienne doit s’imposer sous peine de perdre déjà de gros espoirs d’une possible accession dans l’élite.

Batlles, le fusible idéal de l'ASSE

Une défaite pourrait même déclencher la foudre, avec un fusible déjà prêt à sauter, Laurent Batlles. Dans Le Progrès, on ne cache pas que l’entraîneur stéphanois ne survivra pas à une troisième défaite consécutive de l'ASSE en Ligue 2. « Laurent Batlles, toujours suivi par ses joueurs mais fusible tout trouvé, a décidé « de se concentrer sur le terrain ». Où il n’aura pas droit à l’erreur contre Quevilly samedi, alors que la pression des propriétaires s’intensifie à nouveau à son sujet, quand Jean-François Soucasse serait protégé par un solide parachute en cas de licenciement », explique le quotidien régional. Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, d'un silence total depuis des mois, vont probablement devoir rapidement prendre leurs responsabilités sous peine de vivre une nouvelle saison infernale.