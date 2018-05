ASSE : Larqué effondré par la vente de l'ASSE à des Américains

Dans : ASSE, Ligue 1.

La révolution approche du côté de l’AS Saint-Etienne puisque Roland Romeyer est entré en négociations exclusives avec PEAK6 pour la vente définitive du club. Une perspective qui inquiète certains anciens glorieux des Verts comme Jean-Michel Larqué. Très critique à l’égard des dirigeants de l’ASSE ces dernières années notamment dès lors qu’il s’agit d’évoquer le mercato, le journaliste a confié qu’il avait peur que Saint-Etienne tombe entre de mauvaises mains, comme cela a récemment été le cas pour Lens, Sochaux ou encore le LOSC…

« L’ASSE sous pavillon américain, Il y a évidemment un sentiment de tristesse, mais il faut vivre avec son temps » a déploré Jean-Michel Larqué avant de poursuivre son argumentaire. « Je ne connais pas l’éventuel futur propriétaire. Mais on a eu des présidents qui étaient enracinés dans le Forez, des amoureux de Saint-Etienne. Là, on a l’impression que le club va perdre un peu de son identité. Et il ne faut pas oublier que certains clubs sont tombés entre de mauvaises mains récemment » a confié le journaliste de RMC dans les colonnes du Parisien. Reste désormais à voir si cette vente deviendra officielle dans les prochains jours…