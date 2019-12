ASSE : La vidéo choc, les supporters défoncent la sécurité pour entrer !

Dans : ASSE.

Ce lundi, réunie en urgence, la commission de discipline de la LFP a fermé le stade Geoffroy-Guichard aux spectateurs pour une durée indéterminée.

Une mesure qui fait suite au festival pyrotechnique effectué par les supporters de l’ASSE ce dimanche lors du match face au PSG. Au motif que l’une des sections des Magic Fans fêtait ses 20 ans, de graves débordements ont eu lieu dans l’enceinte du Chaudron. Dans cette vidéo publiée par Le Parisien, on voit ainsi les images d’une caméra de surveillance postée à l’entrée du virage, et qui permet de comprendre comment de nombreux objets ont pu entrer dans le stade.

Les « supporters » s’étaient en effet regroupés au pied des portillons pour passer ensuite en force et rendre totalement obsolète le personnel de la sécurité et les stadiers. Plusieurs centaines de policiers n’étaient pourtant pas loin, mais ils étaient occupés à surveiller, les fans du PSG. Sur les images, on voit clairement des personnes intimider le personnel du stade, et ensuite passer avec des grands sacs pouvant contenir bien évidemment des fumigènes et feu d’artifice, mais aussi tout et n’importe quoi puisque plus personne n’était fouillé avec cette entrée en masse. Plusieurs fumigènes ou projectiles ont été lancés sur les supporters parisiens dans la fin de rencontre, et cela aurait pu prendre une tournure bien pire. En tout cas, l’ASSE a reconnu qu’elle n’avait pas pu contrôler l’accès de son stade, ce qui a provoqué cette réunion d’urgence et le huis-clos à durée indéterminée qui en a découlé ce lundi.