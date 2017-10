ASSE : La recrue star des Verts défoncée par son ex-agent

Dans : ASSE, Ligue 1, Dijon.

Auteur d’un début de saison décevant, Loïs Diony peine à digérer son transfert de Dijon à Saint-Etienne. Pourtant, les Verts ont mis le paquet financièrement pour faire de l’attaquant leur tête d’affiche, et espèrent désormais en bénéficier sur le terrain. Ce n’est pas encore le cas, et cela n’étonne pas vraiment son ancien agent Christophe Hutteau. Ce dernier avait permis à Diony de signer à Dijon, avant de se faire lâcher devant la gourmandise de son client, comme il l’explique sur SFR Sport.

« Formé par Bordeaux, viré par Bordeaux, il va à Nantes, viré par Nantes. Il va à Mont-de-Marsan, c’est à 70 km de chez moi, en CFA. Je vois ce garçon, je me dis qu’il a des qualités. Je me mets en relation avec Dijon, il signe. C’est déjà extraordinaire. Le garçon était rejeté partout, il va à Dijon en Ligue 2. À ce moment-là, il commence à faire ses matches. Au bout d’une dizaine, il a la tête qui explose et il me dit : ‘Écoute, Christophe, je gagne à peu près 4 000 euros par mois. Je veux gagner 15 000 euros comme les autres. Il faut que t’ailles voir le président, sinon je te vire.’ Je lui réponds : ‘Tu peux me virer de suite, moi je ne vais pas voir le président. T’as fait dix matches en L2, il faut rester sérieux. Travaille, prouve, et une fois que t’auras prouvé, au lieu de demander 15 000 euros, on demande peut-être 20 000 ou 25 000. Chaque chose en son temps.’ Le garçon, à la fin du contrat, il m’a viré. Diony a eu les 15 000 euros à Dijon, mais un an et demi après. Le cordon est complètement coupé avec ce joueur. Pour moi, Diony est un idiot bête, tant pis pour lui. On verra ce qu’il fera, je ne lui souhaite que du bien. Même à mon pire ennemi, je ne lui souhaite pas de mal. J’observe juste qu’il a déjà quelques petites difficultés à Saint-Étienne », a glissé l’agent de joueurs, pas forcément étonné par cette aventure chez les Verts qui débute mal.