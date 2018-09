ASSE : La préparation mentale de Gasset pour manger le PSG

Dans : ASSE, PSG, Ligue 1.

Après un mercato estival réussi, l’AS Saint-Etienne affiche de grandes ambitions pour cette saison en Ligue 1.

Les Verts sont parvenus à conserver une ossature par rapport à l’exercice précédent. Et ont amélioré leur effectif avec des joueurs comme Wahbi Khazri et Yannis Salibur. Mais pour le moment, les résultats ne sont pas ceux qu’espéraient Jean-Louis Gasset. Certes, le club stéphanois est toujours invaincu avec une victoire et trois matchs nuls. Mais l’entraîneur de l’ASSE attend davantage notamment dans l’état d’esprit, un axe de travail prioritaire avant d’aller défier le Paris Saint-Germain le 14 septembre prochain.

« Ce sera difficile évidemment mais dans ce championnat, il n’y a pas d’adversaires faciles, a confié l’ancien adjoint de Laurent Blanc à Paris, interrogé par But. Reims a battu Lyon, Nîmes a battu Marseille. Les équipes se surmotivent. Nous, sur le papier, on a une équipe talentueuse. Mais comme les gens disent ici, il faut aller au charbon à chaque match. Il faut se dépasser. Le talent ne suffit pas. On n’a pas le droit d’avoir une baisse de régime au niveau mental. C’est ce que j’essaie d’inculquer aux joueurs. Ça fait partie de mon travail. Il faut avoir faim, tout le temps. » Le PSG est prévenu, Gasset se sent d’humeur à manger du Parisien…