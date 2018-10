ASSE : La nouvelle affaire Benzema met Gasset en pétard !

Dans : ASSE, Ligue 1, Liga, Foot Europeen.

Une fois de plus, Karim Benzema fait beaucoup parler de lui ces derniers jours. Mais pas pour les bonnes raisons.

Après son petit échange avec Noël Le Graët, le président de la Fédération Française de Football, l’attaquant du Real Madrid se retrouve impliqué dans une nouvelle affaire. Celle de la tentative d’enlèvement de Léo D’Souza, l’un de ses intermédiaires qui a porté plainte contre trois de ses proches. Cela commence à faire beaucoup pour Benzema, qui semble croire à un acharnement, tout comme l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne Jean-Louis Gasset.

« Benzema est quelqu’un de très bien. Je ne comprends pas tout ce qu’on fait sur lui. Le moindre petit truc qui va de travers, on lui... J’hallucine quand je vois les choses contre Karim, s’est emporté l’ancien adjoint de Laurent Blanc chez les Bleus. Je vous le garantis. Je le connais personnellement, je l’ai eu deux ans en équipe de France. C’est quelqu’un de très bien. Il mérite le respect. Il joue au Real Madrid, l’un des plus grands clubs du monde. Il marque des tonnes des buts. Et dès qu’il y a une affaire qui sort, il est au milieu. C’est incroyable. » Voilà un rare soutien que le Merengue devrait apprécier.