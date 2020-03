ASSE : La finale contre le PSG en juillet, Caïazzo dit oui !

Dans : ASSE.

L'AS Saint-Etienne ne jouera pas la finale de la Coupe de France face au Paris SG le 25 avril comme c'était prévu. Mais les dirigeants des Verts refusent d'envisager l'annulation.

On l’a appris mardi, le calendrier du football mondial est désormais totalement chamboulé afin de pouvoir encaisser le choc engendré par l’épidémie de coronavirus. Si du côté français, c’est surtout la Ligue 1 qui suscite des interrogations, la LFP s’étant donnée jusqu’au 30 juin pour finir le Championnat, du côté de l’AS Saint-Etienne on pense aussi à la finale de la Coupe de France, laquelle devait opposer les Verts au Paris Saint-Germain le 25 avril au Stade de France. Cette affiche a évidemment été reportée, et elle n’est pas considérée comme une priorité absolue pour le foot français, qui veut d’abord caser toutes les rencontres de L1 avant de penser aux deux finales des coupes nationales.

Pour Bernard Caïazzo, qui répond ce mercredi au Progrès, du côté de l’ASSE, on est d’ores et déjà d’accord pour disputer cette finale de la Coupe de France face au PSG en juillet prochain. « Une saison blanche voudrait dire pour nous qu’il n’y aurait pas de finale de Coupe de France. À mon avis, même en juillet, il faut jouer si on n’a pas pu terminer avant. Peu importe si la finale est en juillet mais il faut la jouer et avec nos supporters », a réclamé le co-président de l’AS Saint-Etienne, qui n’envisage pas que le Peuple Vert soit privé d’un tel rendez-vous, lequel engendrait déjà un énorme engouement du côté du Forez. Avant qu'une décision soit prise, il faudra d'abord que les compétitions reprennent ce qui est évidemment compliqué à savoir à cet instant.