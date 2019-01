ASSE : L'Olympique Strasbourg et l'ASSE se font des beaux cadeaux !

Dans : ASSE, Coupe de France, Coupe.

Dimanche prochain, le club de l'Olympique Strasbourg accueillera à la Meinau l'AS Saint-Etienne en Coupe de France. Une affiche qui ne vas pas attirer la grande foule dans le stade alsacien, puisque pour l'instant l'OS n'a vendu qu'un peu plus de 4.000 places et risque de laisser des plumes dans cette histoire. Et cela alors que ses dirigeants avaient demandé à jouer cette rencontre à Geoffroy-Guichard. Une demande refusée puisque dans le même temps le stade des Verts sera utilisé pour la rencontre entre Andrézieux et l'OM. Il y aura d'autant moins de monde à la Meinau que les instances ont limité à 280 le nombre des supporters stéphanois autorisés à venir à Strasbourg pour ce match.

Alors, en signe de sympathie, le président du club amateur a décidé d'offrir la place au stade à l'ensemble des fans de l'AS Saint-Etienne. « Quand il a été question de jouer le match à Saint-Etienne j'avais demandé des devis pour nos supporters et j'ai vu ce que ça pouvait représenter comme frais donc c'est pour ça que j'ai décidé d'offrir les places aux Stéphanois qui feront le déplacement. On espère que tout se passe bien et qu'ils mettent de l'ambiance. Je ne suis plus à 200 billets près », a confié, sur France Bleu, Aziz Soylu, qui admet que l'affiche va probablement plomber les comptes de son club.

En réponse à ce geste de générosité, l'AS Saint-Etienne a annoncé ce jeudi après-midi qu'elle laissait sa part de la recette au club alsacien. « L'AS Saint-Etienne tient à remercier l'Olympique Strasbourg pour sa décision d'inviter les 280 supporters stéphanois qui assisteront à la rencontre comptant pour les 32e de finale de la Coupe de France dimanche prochain à la Meinau (17h15). L'accès au secteur visiteurs sera en effet gratuit pour le Peuple Vert. Un tel geste, totalement en accord avec les valeurs solidarité et de partage que prônent l'ASSE et sa direction, participe à la bonne entente entre clubs professionnels et amateurs, gage du succès populaire de la compétition. Consciente des contraintes financières liées à l'organisation de cette rencontre, l'ASSE s'engage par ailleurs à laisser l'intégralité de la recette à l'Olympique Strasbourg », annonce Saint-Etienne.