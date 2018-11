ASSE : L'ASSE lance un appel aux autorités avant le derby contre l'OL !

Dans : ASSE, OL, Ligue 1.

Le 28 novembre prochain, Saint-Etienne affrontera l’Olympique Lyonnais au Groupama Stadium, en ouverture de la 14e journée. Un derby très attendu par les joueurs bien évidemment, mais également par les supporters. Et malheureusement la saison dernière, les fans de l’ASSE avaient été interdits de déplacement dans la capitale des Gaules. Cette saison, qu’en sera-t-il ? Pour l’heure, aucune décision n’a encore été communiquée. Mais du côté des Verts, on espère fortement que les supporters pourront se déplacer au Parc OL, comme expliqué dans un communiqué publié ce dimanche après-midi.

« A l’instar de ses groupes de supporters qui ont publié un communiqué commun pour exprimer leur désir d’assister au prochain derby, l’AS Saint-Etienne souhaite vivement que ceux-ci puissent se déplacer nombreux au Parc OL le vendredi 23 novembre. Depuis 2013, des interdictions de déplacement ou des restrictions drastiques limitant le nombre de places disponibles dans le secteur visiteurs ont empêché toutes nos familles de supporters de vivre leur passion et d’encourager notre équipe lors d’un match qui tient pourtant une place à part dans l’histoire des deux clubs et constitue l’une des grandes affiches du football français. Ces dernières années, de telles mesures ont aussi pénalisé le groupe professionnel, lequel s’est en effet retrouvé privé de son principal soutien. Soucieux de préserver un environnement populaire apaisé et conscient du contexte particulier de cette rencontre, le club s’engage dès maintenant à mettre tous les moyens de sécurité nécessaires pour encadrer le déplacement de ses supporters au départ de Saint-Etienne. L’ASSE appelle les autorités à faire preuve de discernement face aux mesures à adopter pour l’organisation du match » écrit le club forézien, qui prend les devants pour tenter d’obtenir l’autorisation de déplacement de ses supporters. Espérons pour la beauté du derby que cela sera utile et que les supporters stéphanois ne seront pas privés du match à Lyon…