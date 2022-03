Rémy Cabella attend l'offre de l'ASSE !

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Libre de tout contrat après avoir résilié son contrat avec le club russe de Krasnodar, Rémy Cabella fait fantasmer les supporters de l’ASSE.

Le 6 mars dernier, Rémy Cabella était dans les tribunes du stade Geoffroy-Guichard afin de vivre la victoire de Saint-Etienne contre Metz en Ligue 1. La présence de l’ancien meneur de jeu de l’OM et de l’ASSE a fait fantasmer les supporters foréziens, lesquels rêvent d’un retour de Rémy Cabella dans le Chaudron. Dans les colonnes du journal L’Equipe, celui qui a été champion de France avec Montpellier a justement évoqué la possibilité d’un retour à Saint-Etienne. Et si Cabella estime que ce n’est sans doute pas le moment pour lui de revenir chez les Verts, à l’heure où le club bataille pour se maintenir en Ligue 1, il ne cache pas qu’il serait prêt à signer à Saint-Etienne en courant dans la mesure où ce club l’a véritablement marqué, bien qu’il n’y ait passé que deux ans.

Rémy Cabella prêt à revenir à Saint-Etienne

« Comme j'étais en Corse, je me suis dit que ce serait sympa de venir voir les copains à Sainté pour leur donner de la force dans la course au maintien. Je n'y ai passé que deux ans, mais c'est un club qui m'a vraiment marqué. "Capi" (Loïc Perrin) m'a demandé si je pouvais passer à la boutique pour prendre quelques photos avant le match, j'ai accepté bien sûr, et quand je me suis retrouvé là-bas, il y avait une ambiance incroyable ! Ça m'a beaucoup touché mais ça s'arrête là. Ce n'est pas le moment pour qu'on se retrouve, ni pour le club ni pour moi. Saint-Étienne est engagé dans l'opération maintien, il y a un groupe formé, des objectifs en tête, ils sont lancés dans leur truc et moi, je dois encore bosser pour revenir. Le seul club où j'accepterais de signer pour trois mois, ce serait Sainté. S'il était vraiment dans le dur, j'irais en courant et je jouerais même pour rien. L'idée, ce serait plutôt d'arriver dès maintenant dans un club et d'enchaîner derrière sur mon contrat » a lancé Rémy Cabella, très élogieux envers Saint-Etienne et qui ne dirait pas non à un retour chez les Verts dans le cas où Loïc Perrin lui proposerait de relever le challenge…