ASSE : L'ASSE lâchera 1,6ME par an pour s'offrir son cadeau

Dans : ASSE, Ligue 1.

Roland Romeyer en faisait une affaire personnelle et cela depuis plusieurs années, mais le co-président de l'AS Saint-Etienne peut désormais avoir le sourire, puisque vendredi l'ASSE et le président de la communauté de communes de St-Etienne ont paraphé la convention qui fait des Verts l'utilisateur à temps plein de Geoffroy-Guichard pour douze ans.

Mais forcément, cet engagement a un prix et selon Le Progrès, l'AS Saint-Etienne versera 1,6ME chaque année pendant ces douze ans, soit 1,3ME de plus que le loyer actuel de l'AS Saint-Etienne pour utiliser le chaudron. A noter quand même que les élus locaux vont financer la remise aux normes de Geoffroy-Guichard sur le plan de la vidéo-surveillance, soit un coût d'1ME. Désormais dans ses murs, l'ASSE va pouvoir investir et Roland Romeyer fera rapidement des annonces dans ce sens. « On présentera un projet dans ce sens mi-juillet. La convention doit nous permettre de mieux accueillir nos partenaires, de travailler avec sérénité et de se projeter vers l’avenir, dans des conditions plus pérennes », a confié le dirigeant stéphanois, qui a précisé que financièrement ces changements ne rapporteront pas grand-chose à l'AS Saint-Etienne mais qu'ils étaient indispensables.