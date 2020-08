ASSE : Koné ne lâchera pas Lyon pour signer chez les Verts

Dans : ASSE.

Youssouf Koné n'étant pas réellement utilisé par Rudi Garcia à l'Olympique Lyonnais, le départ du défenseur à l'AS Saint-Etienne est évoqué.

Arrivé l’été dernier à Lyon en même temps que Thiago Mendes, Youssouf Koné n’a pas trouvé sa place dans l’effectif de Sylvinho et Rudi Garcia. Au point même qu’à quatre ans de la fin de son contrat avec l’OL, qu’il a rejoint pour 9ME, le défenseur international malien fait l’objet de nombreuses rumeurs. Durant le week-end, Youssouf Koné, qui n’était pas dans le groupe lyonnais pour le match du Final 8 face à Manchester City, était cité comme l’une des priorités défensives de l’AS Saint-Etienne à la place de Dimitrios Giannoulis, autre joueur cité pour ce poste. Un transfert qui évidemment pourrait faire du bruit s’il se concrétisait, et cela même si l’ancien lillois n’a pas vraiment eu l’occasion d’énormément marquer les esprits du côté du Groupama Stadium.

Cependant, le départ de Youssouf Koné de l’OL pour l’ASSE semble quand même avoir pris du plomb dans l’aile, pour peu que ce dossier ait réellement été étudié par Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. En effet, lors de son émission sur Twitch, Manu Lonjon affirme que le défenseur de Lyon ne rejoindra pas les Verts de ce mercato. « Youssouf Koné à Sainté, c’est faux », a très clairement fait savoir l'insider, qui a des informations plutôt bonnes lorsqu'il s'agit de l'AS Saint-Etienne. Reste à savoir si du côté de Lyon on envisage réellement de laisser partir Youssouf Koné dès cet été, ou si on laissera une deuxième chance au défenseur malien.