ASSE : Khazri touche enfin au but, Puel va adorer

Dans : ASSE.

Absent des plans de l’entraîneur Claude Puel, Wahbi Khazri devrait bien quitter l’AS Saint-Etienne. L’attaquant tunisien serait proche d’un transfert en Turquie.

Si Claude Puel attend de bonnes nouvelles sur le marché des transferts, ce n’est pas forcément dans le sens des arrivées. L’entraîneur sait que l’AS Saint-Etienne possède des moyens limités et qu’aucun renfort ne devrait débarquer avant une vague de départs. C’est pourquoi celui qui occupe également le poste de manager attend surtout des sorties. D’autant que la liste de ses indésirables est assez longue. Du banni Stéphane Ruffier à Yann M’Vila, en passant par Miguel Trauco, tous sont invités à faire leurs valises avant la fin du mercato estival. C’est aussi la demande formulée à Wahbi Khazri, désormais absent des plans du coach stéphanois.

L’attaquant de 29 ans a vite compris le message et ne perd pas de temps pour se trouver un point de chute. Sérieusement convoité en Turquie, l’international tunisien pourrait acter son départ dans les prochains jours. En effet, selon le média local Aksam, le joueur passé par Bastia, Bordeaux, Sunderland et le Stade Rennais serait sur le point de s’engager avec Trabzonspor. Il ne resterait que quelques petits détails à régler avant l’officialisation de son transfert dont le montant n’est pas encore révélé. Mais on imagine que la direction des Verts n’a pas été très exigeante concernant le rachat des deux dernières années de contrat d’un indésirable.