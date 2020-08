ASSE : Puel éjecte Khazri du groupe, ça s’enflamme

Dans : ASSE.

Nouveau patron sportif de l’AS Saint-Etienne, Claude Puel continue d’imposer ses choix de manière très clivante.

Sa brouille avec Stéphane Ruffier pèse énormément sur le club stéphanois, et ils sont désormais nombreux à avoir un problème de taille avec le coach. Avant la reprise, l’entraineur des Verts n’avait pas du tout validé le retour de Loïc Perrin, en fin de contrat et poussé vers la retraite, avant de s’incliner devant l’impossibilité de faire prolonger le prêt de William Saliba. C’est un autre cadre du club qui est désormais poussé vers la sortie. En effet, Manu Lonjon dévoile ce jeudi après-midi que Wahbi Khazri n’a pas été retenu dans le groupe pour les derniers matchs de préparation de l’ASSE. Claude Puel a fait savoir à l’international tunisien passé par Bastia ou Rennes qu’il devait se trouver un nouveau club s’il voulait jouer cette saison.

Une manière musclée de faire comprendre à l’attaquant qu’il ferait bien d’accepter la première offre de transfert cet été. Un message convenu avec la direction, qui a décidé de ne pas être trop gourmande avec Khazri, ce qui devrait déboucher sur un départ rapide pendant le mois d’août. Il faut dire que, malgré une forme parfois incertaine, le Tunisien de 29 ans possède des qualités qui peuvent lui permettre de rendre encore bien des services à des clubs de Ligue 1 ou d’ailleurs. Dans cette volonté de faire de la place en attaque et de récupérer aussi de l’argent, l’ASSE tente également de pouvoir résister financièrement à une éventuelle grosse offre pour Denis Bouanga, de plus en plus courtisé ces dernières semaines.