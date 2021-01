ASSE : Jean-François Soucasse nommé directeur général

Dans : ASSE.

Deux jours seulement après le départ de Xavier Thuilot, l’ASSE a officialisé la nomination de son nouveau directeur général.

Il s’agit de Jean-François Soucasse, ancien dirigeant de Toulouse. « Jean-François Soucasse est nommé Directeur général des services de l’AS Saint-Étienne. Ancien joueur professionnel, il a parfaitement réussi sa reconversion en s’affirmant comme dirigeant de club à Toulouse où il est devenu, en 2003, Directeur du centre de formation après avoir obtenu un Master en management des organisations sportives » explique le communiqué.

« Je suis heureux et honoré de revenir à Saint-Étienne pour me mettre au service de l’ASSE, un club mythique porté par une ferveur incomparable. Les défis sont nombreux. Relevons-les ensemble avec solidarité, fierté et enthousiasme » s’est réjoui le principal intéressé sur le site des Verts. Un choix de Roland Romeyer, lequel n’a pas caché sa joie devant cette nomination. « C'est avec un grand plaisir que nous accueillons Jean-François Soucasse. Il a su piloter avec détermination le TFC et a acquis une solide expérience dans le management d'un club. Ses qualités humaines et ses compétences apporteront une contribution majeure dans la mise en œuvre de notre projet. Jean-François partage les valeurs du club comme il l'a déjà montré lorsqu'il a défendu nos couleurs comme joueur ». Reste à voir si ce bonheur sera partagé par Claude Puel ainsi que par les supporters stéphanois.