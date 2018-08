ASSE : Il n'y avait que les Verts pour emmener Cabella loin de l'OM

Dans : ASSE, Ligue 1, OM.

Définitivement de retour à l'AS Saint-Etienne durant ce mercato, Rémy Cabella explique pourquoi il n'avait que les Verts en tête cet été.

Depuis jeudi, Rémy Cabella n'est plus un joueur de l'Olympique de Marseille. Officiellement transféré pour cinq millions d'euros au sein du club du Forez, le milieu offensif a paraphé un contrat de quatre saisons chez les Verts. Un choix qu'il ne regrette pas bien entendu et qu'il assume même, et ce malgré son amour pour le Sud de la France. Suite à un bon prêt à l'ASSE la saison dernière, au cours duquel il a marqué huit buts et délivré six passes décisives en Ligue 1, le joueur de 28 ans a envie de retrouver son top niveau à Sainté.

« Je suis très heureux et vraiment content d'être ici. Ce fût très long à vivre, mais le coach me rassurait. J'avais envie de venir, j'aurais tout fait pour que ça aboutisse. L'ASSE était ma priorité. Quand un club vous veut autant, c'est que vous êtes aimé. Le staff me l'a montré, mes coéquipiers aussi. Je les avais souvent par messages. Pendant un mois et demi, j'ai reçu des milliers de messages de la part des supporters stéphanois. J'ai envie d'être le meilleur pour eux car ils m'ont donné un amour inexplicable. J'ai beaucoup travaillé après mon opération au pied gauche. Je me sens bien physiquement. Il me faudra quelques matchs pour être véritablement à 100 %, mais les sensations sont bonnes », a détaillé, devant les médias, Cabella, qui fera donc tout son possible pour rendre la pareille à Jean-Louis Gasset, le coach de l'ASSE ayant tout fait pour le recruter pendant ce marché des transferts.