ASSE : Hamouma gravement blessé, Gasset glace l'ambiance

Dans : ASSE, Ligue 1.

Jean-Louis Gasset (entraîneur de l'ASSE après le nul 1-1 contre Strasbourg) : « C'est le point de l'abnégation mais aussi du talent. A dix et avec 30 degrés, il a fallu beaucoup de courage pour égaliser à 5 minutes de la fin. Makhtar Gueye est un jeune attaquant qui travaille avec nous depuis le début de saison. Il a bien répondu à nos attentes. Il fallait alors prendre des risques, on était menés 1-0. Il fallait être bien organisé pour essayer de ne pas prendre et contrer. Malheureusement, on a pris un but à l'heure de jeu, cela devenait difficile. Je ne pensais que Remy Cabella ne pourrait pas jouer plus d'une heure mais lui et le groupe ont fini au mental. Nous y avons cru jusqu'au bout et c'est ce qui m'a plu dans cette équipe. J'ai un groupe qui est allergique à la défaite. Romain Hamouma est sorti est en première-mi-temps car il s'est gravement blessé à un mollet. Dans le vestiaire, il était abattu ».