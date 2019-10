ASSE : Gros coup dur en attaque avec Charles Abi

Dans : ASSE.

L’ASSE devra se passer des services de son jeune attaquant Charles Abi. Radio Scoop annonce que l’espoir stéphanois souffre d’une fissure à l’os au niveau de son pied gauche, et sera donc absent six semaines. Une vraie mauvaise nouvelle pour Claude Puel, qui accordait beaucoup de confiance et de temps de jeu à Charles Abi, en pleine progression ces dernières semaines.