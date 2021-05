ASSE : Green vrai numéro 1, Puel a tranché

Dans : ASSE.

Malgré le retour dans le groupe de Stefan Bajic, Etienne Green conservera sa place de titulaire face à Montpellier.

C'est la belle histoire de la saison à Saint-Etienne. En quelques semaines, le jeune Etienne Green a tout vécu. Débuts en Ligue 1, premier penalty stoppé, chambrage avec Mbappé... l'année 2021 restera à coup sûr dans la mémoire du gardien stéphanois. Face aux absences conjuguées de Jessy Moulin et Stefan Bajic, le joueur de 20 ans au nom parfaitement adapté à son club était propulsé titulaire face à Nîmes le 4 avril dernier. Et il ne pouvait rêver d'un meilleur début puisqu'il contribuait grandement à la victoire des siens en repoussant le penalty de Renaud Ripart. Le natif de Colchester en Angleterre enchaînait avec trois autres titularisations dans les cages stéphanoises. Mais alors que Stefan Bajic est de retour à l'entraînement, rien n'indiquait que la belle histoire continuerait. Claude Puel a tranché.

Green titulaire face à Montpellier

Questionné à ce sujet dès le début de sa conférence de presse, Claude Puel n'a pas longtemps hésité. « Étienne sera titulaire et présent » a répondu l'entraîneur des Verts. De retour dans le groupe depuis deux semaines, Stefan Bajic n'est pas à 100% physiquement. Mais au-delà de l'incertitude sur l'état de forme du gardien numéro 2, ce sont aussi les excellentes performances d'Etienne Green qui ont poussé son coach à lui faire confiance pour la cinquième fois consécutive. Mais cette fois, la donne est différente. En effet, c'est la première fois que les gardiens numéro 2 et 3 sont dans le groupe, et c'est bien le nouveau chouchou du peuple vert qui gardera les buts stéphanois. Alors que Jessy Moulin, le numéro 1, ne rejouera pas de la saison à cause de sa blessure aux ischio-jambiers, Etienne Green a une formidable opportunité de s'installer durablement en tant que titulaire. Face à des attaquants tels que Gaëtan Laborde ou Andy Delort, il aura fort à faire ce dimanche à 17h05.