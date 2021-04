ASSE : Green chambré par Mbappé ?

Dans : ASSE.

Double buteur face à l'ASSE, Kylian Mbappé en a profité pour chambrer le jeune gardien Etienne Green, resté trop longtemps au sol après un choc selon l'attaquant français.

Au terme d'un match au scénario fou, le PSG s'en est sorti dans les dernières secondes face à une valeureuse équipe de Saint-Etienne dimanche en début d'après-midi (3-2). Au courant du match nul du LOSC la veille face à Montpellier, les Parisiens avec une équipe fortement remaniée (Neymar, Marquinhos, Navas absents notamment) ont du attendre une tête de Mauro Icardi dans les arrêts de jeu pour remporter les trois points. Si c'est l'Argentin qui a délivré les siens, c'est bel et bien Kylian Mbappé qui a une nouvelle fois été l'homme fort du PSG, inscrivant un nouveau doublé. Mais si le champion du monde nous a souvent habitué à ce genre de performance, il s'est également fait remarquer d'une manière plus rare pour lui : le chambrage.

Mbappé se paie Green

D'après les informations révélées par le journal l'Equipe, le buteur parisien a eu quelques échanges avec Etienne Green. Le Parisien considérait que le gardien stéphanois simulait pour gagner du temps alors que le score était alors de 2-2. Alors, lorsque le PSG a finalement réussi à marquer ce fameux troisième but dans les arrêts de jeu, Kylian Mbappé aurait eu des mots à l'encontre d'Etienne Green lors de sa célébration. Un peu plus tôt dans la partie, il s'en était pris à Aïmen Moueffek suite à un choc avec Marco Verratti. Un comportement inhabituel pour l'international français qui démontre que la lutte pour le titre rend les hommes de Mauricio Pochettino un peu nerveux. Rarement une saison de Ligue 1 aura été aussi palpitante à cinq journées de la fin. Le LOSC (70), le PSG (69), Monaco (68) et Lyon (67) peuvent encore tous prétendre au titre de champion de France.