ASSE : Gasset victime de la guerre Caïazzo-Romeyer ?

Dans : ASSE, Ligue 1.

Alors que l'AS Saint-Etienne sort d'une saison formidable avec un ticket en Europa League, l'humeur n'est pas badine en interne, l'avenir de Jean-Louis Gasset sur le banc des Verts étant pour le moins très incertain. Une réunion confidentielle la semaine passée entre le coach de l'ASSE et ses deux président a mis le feu au poudre, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo faisant comprendre à JLG que son effectif allait être modifié mais probablement pas renforcé. De quoi pousser Jean-Louis Gasset à partir, ce qui semble devoir être le cas. Mais ce lundi, Le Progrès en dit plus sur la situation actuelle chez les Verts.

Car à priori le dossier de l'entraîneur est la partie visible d'un iceberg. « Après une première entrevue lundi dernier avec la doublette Romeyer-Caïazzo qui ne l’a pas rassurée, Jean-Louis Gasset doit revoir les deux hommes ce mardi. Mais avec en toile de fond l’opposition persistante entre les deux actionnaires à qui il va demander des garanties sportives sur l’effectif. Mais avec quels leviers d’investissements ? C’est l’éternelle bataille entre la logique sportive et la logique économique. Caïazzo, qui militerait en coulisses pour le retour d’Éric Blondel, l’ancien team manager, pour servir de tampon entre Gasset et sa direction », explique le quotidien régional, qui pense que l'entraîneur stéphanois est une victime collatérale de cette lutte au sommet. Dommage.