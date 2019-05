ASSE : Gasset sur le départ, Puel pour le remplacer ?

Dans : ASSE, Ligue 1.

Selon Canal+, Jean-Louis Gasset va très certainement quitter son poste d'entraîneur de l'AS Saint-Etienne à la fin de l'actuelle saison et Claude Puel est le grand favori pour le remplacer aux commandes des Verts. Interrogé sur sa position, après la victoire de l'ASSE contre Nice, Jean-Louis Gasset a reconnu qu'une réunion avec ses dirigeants était programmée dans les prochains jours avant qu'une décision officielle soit prise.

« Mon avenir ? Je ne sais pas, j’ai vu les présidents la semaine passée, on faisait du virtuel car on ne connaissait pas encore le classement, et si on allait être européen. On a mis les choses à plat, on avait des choses à se dire, on a décidé de se revoir en début de semaine pour faire un point précis. Jouer la Coupe d’Europe le jeudi, et le championnat le dimanche, c’est difficile de le faire avec un effectif réduit... », a lancé l'actuel coach de l'AS Saint-Etienne, qui s'est dit très fatigué après cette saison qui a permis aux Verts d'arracher un ticket pour la prochaine Europa League.