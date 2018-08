ASSE : Gasset joue carte sur table en cette fin de mercato !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Le mercato est désormais entré dans ses derniers jours et pour l'instant l'AS Saint-Etienne est toujours en quête d'un ou plusieurs joueurs. Car malgré les rumeurs de ces dernières semaines, rien ne s'est concrétisé depuis la signature de Rémy Cabella, alors que Jean-Louis Gasset ne masque pas son désir de renforcer encore son équipe, laquelle a en plus perdu Romain Hamouma pour plusieurs semaines. En marge du match nul de l'ASSE à Montpellier, l'entraîneur des Verts a évoqué cette fin de mercato.

Dans Le Progrès, Jean-Louis Gasset a dit ce qu'il attendait d'ici le 31 août minuit. « Ah mes désirs au mercato… Tout peut arriver. On peut perdre un joueur en gagner un. J’aimerais bien en gagner un. Sinon, je trouverai un système parce que je n’ai pas de joueurs de côté. Beric peut-il partir ? J’avais pris dix-neuf joueurs parce que tout peut se passer dans ce mercato. On peut recevoir un coup de téléphone à tout moment. On va espérer dans un sens et on verra bien ce que cela donne », a prudemment expliqué Jean-Louis Gasset, conscient que rien n'est jamais simple quand on s'approche de la deadline. Mais le coach de l'AS Saint-Etienne ne veut visiblement pas en rester là.