ASSE : Gasset donne des motifs de fêter Noël aux supporters de l'ASSE

Dans : ASSE, Ligue 1.

Jean-Louis Gasset (nommé entraîneur de l'ASSE ce mercredi soir et qui a débuté par une défaite à l'ultime seconde à Guingamp) : « La conclusion de ce match ? 2017 est une année très difficile pour l'ASSE. Le scénario de ce soir en est une preuve évidente (...) Le changement avec Julien Sablé était programmé. La préparation de la rencontre n'a pas été bousculée. Il y a beaucoup de boulot. Si on fait un mercato intéressant, qu'on récupère nos blessés et la sérénité, il y aura des jours meilleurs. Nous avons changé de schéma à la mi-temps pour être solides et contrer. Tout se passe comme prévu jusqu'à un coup franc que personne ne touche et un but dans les derniers instants. J'ai beaucoup d'espoir. C'est un puzzle à construire, mais il faut du calme. Des équipes remontent dans le haut du classement en l'espace d'une petite et bonne série. C'est encore possible. Nous sommes dans le dur. La trêve va faire du bien. »