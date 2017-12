ASSE : Pogba peut sauver le mercato de l'ASSE !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Titulaire important à Saint-Etienne ces dernières saisons, Florentin Pogba ne rejouera peut-être plus au stade Geoffroy-Guichard.

Et pour cause, la direction de l’ASSE aurait pris la décision de vendre le défenseur central de 27 ans cet hiver, alors que ce dernier est en fin de contrat dans six mois. En effet, But Football Club explique qu’après « mûre réflexion au sein de l’état-major ligérien », il a été décidé qu’aucune prolongation de contrat ne sera transmise au Guinéen. Pour plusieurs raisons…

La vente de Pogba pour financer le mercato ?

Le staff de l’ASSE serait lassé par les blessures à répétition du joueur depuis quelques mois. De plus, ses performances plus que moyennes n’auraient pas convaincu Jean-Louis Gasset, désireux de s’appuyer sur des défenseurs plus réguliers lors de la deuxième partie de saison. Surtout, l’ASSE espère récupérer un peu d’argent dans ce dossier afin de financer (en partie) le mercato hivernal. Reste maintenant à savoir combien vaut un Florentin Pogba décevant et régulièrement blessé, à six mois de la fin de son contrat. Pas grand-chose, sans doute...