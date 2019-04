ASSE : Et maintenant Saint-Etienne veut rattraper Lyon !

Dans : ASSE, Ligue 1, OL.

Au bénéfice de sa probante victoire dimanche contre Toulouse, et compte tenu de la défaite de l'Olympique de Marseille face à Nantes, l'AS Saint-Etienne a fait un pas important vers l'Europe, puisque les Verts sont quatrièmes avec 5 points d'avance sur l'OM. Mais cela ne suffit pas au bonheur des joueurs de l'ASSE, lesquels rêvent désormais de grimper sur le podium et de jouer la prochaine Ligue des champions. A quatre journée de la fin, cela sera dur, puisque l'Olympique Lyonnais a trois points d'avance, mais le calendrier de l'OL est compliqué, et Loïc Perrin veut y croire.

« On ne lâche pas Lyon, même s’ils sont toujours devant au classement. Eux aussi ne lâchent pas. On n’a pas notre destin entre nos mains pour cette troisième place. Le podium, forcément que ça nous titille. On veut finir le plus haut possible. Si on en est là à cette période de la saison, ce n’est pas un hasard. Après oui, si Lyon ne fait pas de faux pas, on ne pourra pas les rattraper, quoi qu’il arrive », explique l'emblématique capitaine de l'AS Saint-Etienne, probablement bien conscient qu'avec Lille et l'OM sur sa route le voisin et rival lyonnais peut lâcher de précieux points.