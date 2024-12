ASSE ‍: Eirik Horneland arrive, un premier rendez-vous ‍!

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Deux jours après le limogeage d'Olivier Dall'Oglio, l'AS Saint-Etienne semble avoir trouvé son futur entraîneur. Eirik Horneland est désormais tout proche de Geoffroy-Guichard.

Les choses s'accélèrent du côté de l'ASSE, et cela confirme que du côté des dirigeants stéphanois, on avait pris un coup d'avance concernant ODO. Alors que les Verts ont officialisé samedi le départ de l'entraîneur qui a ramené Sainté en Ligue 1, le choix numéro 1 des nouveaux propriétaires est désormais connu, il s'agit bien d'Eirik Horneland, qui la semaine passée a subitement démissionné de son poste de coach du SK Brann, annonçant qu'il s'apprêtait à rejoindre un autre club, sans en dire plus. Ce lundi soir, Bernard Lions confirme qu'effectivement le board stéphanois négocie avec Eirik Horneland, et qu'une première rencontre entre les deux parties a même déjà eu lieu pour aborder les détails d'une probable collaboration.

L'ASSE a déjà rencontré Horneland

Le journaliste de L'Equipe, qui suit l'AS Saint-Etienne depuis des lustres, confirme que les discussions sont très positives et qu'une annonce pourrait intervenir d'ici jeudi prochain, Le Progrès ayant de son côté indiqué que la présentation officielle du nouvel entraîneur devrait avoir lieu lundi prochain après le match de Coupe de France face à l'OM. Même si le nom de Wilfried Nancy a circulé du côté de l'Etrat, ce dernier n'est pas libre et l'ASSE ne souhaite pas dépenser une fortune pour engager un nouvel entraîneur. Le choix de l'entraîneur norvégien est forcément un pari, puisque ce dernier n'a jamais dirigé une équipe en dehors de son pays, et que c'est un entraîneur au plus haut niveau. Mais le style de jeu pratiqué par ses équipes a convaincu le board stéphanois qu'Eirik Horneland était capable de tirer le maximum des joueurs qu'il aura à sa disposition après le mercato d'hiver.