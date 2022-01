ASSE : Dupraz veut faire pleurer Lyon

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Pour son premier derby sur le banc de l'AS Saint-Etienne, Pascal Dupraz a bien l'intention de repartir de Lyon avec autre chose qu'une nouvelle défaite de plus.

L’ASSE arrivera dans une fâcheuse situation à Lyon pour jouer le derby vendredi soir, car les Verts sont englués à la dernière place du classement de Ligue 1, et un premier petit écart s’est creusé avec la zone de maintien. Et le remplacement de Claude Puel par Pascal Dupraz n’a pas réellement l’effet psychologique escompté, puisque Saint-Etienne a enchaîné deux nouvelles défaites en Championnat. Pourtant, cela n’empêche pas l’entraîneur stéphanois d’aborder le derby avec une réelle volonté de renverser la table dès le match face à l’Olympique Lyonnais, Dupraz ne manquant pas de rappeler que cette adversité le motivait énormément. Alors même si le rival historique de l’AS Saint-Etienne sera le grand favori pour ce classique français, les joueurs de l’ASSE n’iront pas au Groupama Stadium pour faire du tourisme.

Dupraz veut faire gagner le derby à Saint-Etienne

Pascal Dupraz regrette même que le stade lyonnais ne soit pas archi-comble pour ce derby, ce qui l’aurait excité et motivé encore plus. « C’est dommage qu’il y ait une jauge à 5 000. Parce que l’antagonisme, vous ne pouvez pas savoir. Ça me galvanise. Plus on me dit que je ne vais pas y arriver, plus ça devient évident pour moi. Parce que c’est avéré ça, c’est déjà arrivé. Ma mère est née à la Croix Rousse. Ma mère était Lyonnaise, je suis Savoyard mais j’ai toujours été supporter des Verts. Depuis gamin c’est un club qui me fait vibrer. Si on avait gagné six points lors des deux derniers matches, on aurait dit que c’était facile de se maintenir. C’est difficile et c’est pour cela que ça va être un exploit », annonce, dans Le Progrès, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne. Le Peuple Vert ne doit rêver que de cela, même si ces derniers temps être supporters de Sainté n’est pas une passion facile, Pascal Dupraz ou pas.