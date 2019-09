ASSE : Divorce Caïazzo-Romeyer sur le cas Puel ?

Dans : ASSE, Ligue 1.

Tandis que l'AS Saint-Etienne arrive ce dimanche à Nîmes dans la peau de dernier de Ligue 1, cela s'agite toujours dans les coulisses des Verts concernant la succession de Ghislain Printant, dont la présence sur le banc stéphanois paraît de plus en plus précaire. Si certains affirment que la venue de Claude Puel est d'ores et déjà acquise, il en va tout autrement indique L'Equipe. Le quotidien sportif annonce que Bernard Caïazzo n'a pas du tout abandonné l'idée de faire revenir Jean-Louis Gasset, lequel souhaite attendre la pause internationale pour prendre sa décision, ce qui lui permettra ainsi de zapper le derby face à Lyon au cas où il dirait oui à Sainté.

Seul problème, de son côté et sans tenir compte du contact noué avec Gasset, Roland Romeyer mise tout sur Claude Puel, lequel rentrera lundi de ses vacances aux Caraïbes. Le co-président de l'ASSE souhaite mener en solitaire les négociations avec l'ancien entraîneur de l'OL, Bernard Caïazzo et David Wantier, directeur du recrutement, n'ayant été informés de ces discussions qu'une fois qu'elles avaient été entamées. La situation est tellement ubuesque dans les coulisses de Saint-Etienne que l'hypothèse d'un échec dans les deux dossiers n'est même plus à écarter. En cas de défaite ce dimanche à Nîmes, la semaine d'avant le derby pourrait être explosive dans le Forez !