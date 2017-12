ASSE : Denis Balbir lance « l’opération maintien » à Saint-Étienne !

Dans : ASSE, Ligue 1.

Avec deux petits points récoltés lors des quatre derniers matchs, l’AS Saint-Etienne a dégringolé au classement.

Actuellement 12es, les Verts doivent en plus faire face à un calendrier compliqué jusqu’à Noël puisque Marseille, Monaco et Guingamp sont encore au programme avant les fêtes. De quoi envisager un hiver délicat, tout proche de la zone rouge ? Journaliste autoproclamé supporter des Verts, Denis Balbir a bien peur du classement de l’équipe de Julien Sablé dans deux semaines…

Le classement, les blessures de Perrin... Balbir a le blues

« La fin d’année sera difficile. D’autant que le calendrier est compliqué en Ligue 1 avec Marseille, Monaco et Guingamp. On peut très bien se retrouver avec une équipe de Saint-Etienne qui prend zéro point en trois matches. Aujourd’hui, il ne faut pas avoir peur des mots : on est rentré dans une phase « d’opération maintien » et rachat. J’ai peur que Saint-Etienne soit 15e ou 16e à la trêve » a lancé le journaliste sur But Football Club. Autre élément qui inquiète particulièrement le journaliste de W9 : la série de pépins physiques du capitaine Loïc Perrin. « Même si c’est valorisant pour le joueur d’avoir une telle importance, je pense que Loïc Perrin serait content de voir les Verts s’en sortir même quand il n’est pas là. Ce qui est inquiétant pour l’ASSE, c’est qu’on peut penser qu’il sera absent jusqu’en janvier prochain. Sa nouvelle succession de blessures commence d’ailleurs à m’inquiéter » a-t-il expliqué. L’atmosphère est tendue à Saint-Etienne et les bonnes nouvelles sont rares actuellement. Une victoire inattendue au Stade Vélodrome en serait une. Mais pour cela, il faudra montrer autre chose que lors des semaines précédentes…