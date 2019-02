ASSE : Denis Balbir est dégoûté par ce joueur aveuglé par le fric

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Courtisé par le club de Shenzhen, Ole Selnaes veut rallier la Chine. Mais pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé entre l’écurie asiatique et l’ASSE. Ainsi, l’international norvégien, qui a quitté le stage des Verts à Carquefou avant le match contre Nantes la semaine dernière, a été écarté. Une situation qui dégoûte profondément Denis Balbir, lequel est attristé qu’un joueur en pleine progression soit à ce point aveuglé par l’argent de la Chine à seulement 24 ans. Un bien triste feuilleton qui risque de durer, le mercato chinois étant ouvert jusqu’au 28 février prochain.

« Je pense que le joueur s’est fait monter la tête par ses agents et certains chiffres évoqués. Aujourd’hui, Ole Selnaes est mis de côté. On ne sait pas combien de temps ça va durer vu que le Mercato chinois ne ferme ses portes que le 28 février prochain. A titre personnel, j’ai vraiment du mal avec ce choix de vouloir rejoindre la Chine et le FC Shenzhen. Est-ce mieux que de jouer en Ligue 1 ? Je ne pense pas… Ole Selnaes est encore jeune (24 ans) et en phase de progression. Un joueur comme ça, qui privilégie l’intérêt pécuniaire au sportif, n’a rien à faire à Saint-Etienne. Après, même s’il s’agit d’un joueur ombrageux qui n’a jamais fait trop d’effort pour s’adapter et parler la langue, je trouve que la colère des supporters à son égard est excessive » a expliqué sur But Football Club un Denis Balbir qui comprend la frustration des supporters, mais qui refuse de cautionner certaines paroles insultantes à l’égard du joueur, dont l’avenir est plus que jamais incertain.