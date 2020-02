ASSE : Debuchy regrette-t-il d'avoir signé à St-Etienne ?

Dans : ASSE.

Il y a deux ans, dans un mercato hivernal très intensif, l'AS Saint-Etienne, alors dans le dur, avait fait signer Mathieu Debuchy au buzzer. Le joueur revient sur son choix de rejoindre les Verts.

Les supporters de l’ASSE ne l’ont probablement pas oublié, le mercato hivernal 2018 avait été un tournant pour les Verts. Après un début de saison désastreux, avec en point d’orgue la victoire de Lyon 0-5 à Geoffroy-Guichard, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo avaient viré Oscar Garcia, puis après un bref passage de Julien Sablé, c’est Jean-Louis Gasset qui avait pris les commandes. Ce dernier faisait venir plusieurs joueurs expérimentés durant ce marché de janvier 2018, dont Mathieu Debuchy, ce qui permettait à l’AS Saint-Etienne de faire un superbe redressement, les Verts étant finalement 7e en fin de saison.

Deux ans plus tard, Mathieu Debuchy avoue ne pas regretter d’avoir choisi l’ASSE pour revenir en Ligue 1 après avoir quitté Arsenal. « Quels souvenirs je garde de la journée du 31 janvier 2018 ? J’en garde un très bon souvenir (il sourit). C’est une fierté d’avoir signé dans ce club. Aujourd’hui, je peux dire que je ne le regrette pas du tout. Depuis deux ans, beaucoup de belles choses se sont passées pour le club et moi. J’ai eu beaucoup de discussions avec Jean-Louis Gasset à l’époque. C’est vraiment lui qui m’a convaincu de venir ici. Je n’ai aucun regret. Je me sens très bien à Saint-Étienne, il y a tout pour être épanoui. Deux ans se sont écoulés, ça passe vite et il n’y a que des bons souvenirs », explique, dans Le Progrès, le défenseur de 34 ans, qui est lié jusqu’en juin 2021 avec l’AS Saint-Etienne et n’envisage pas encore de ranger ses crampons.