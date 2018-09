ASSE : Daniel Riolo offre une douche glacée à l'ASSE

Dans : ASSE, Ligue 1.

Provisoirement troisième mardi soir après sa victoire à Toulouse, l'AS Saint-Etienne a confirmé son redressement, même si tout n'a pas été parfait du côté des Verts. Mais pour Daniel Riolo, il serait étonnant que l'ASSE aille très très haut au classement en fin de saison, le journaliste de RMC n'étant pas convaincu par les prestations stéphanoises et par l'homogénéité du groupe de Jean-Louis Gasset.

« Les trois buts contre le TFC c’est trois cadeaux de Toulouse, mais sinon ils font quoi dans le jeu ? Je ne suis pas du tout séduit par ce qu’ils font, je suis même assez déçu. Mais bon depuis le début de la saison, à chaque fois que j’ai vu Saint-Etienne je suis étonné qu’avec les joueurs qu’ils ont ils ne fassent pas plus de jeu. J’ai l’impression qu’à la limite Gasset a trop de joueurs qui se ressemblent un peu. Il ne trouve pas la formule pour faire jouer ensemble Cabella, Khazri, Hamouma... (...) Moi je n’aime pas trop ce que fait Saint-Etienne », a confié Daniel Riolo, visiblement pas convaincu par le début de saison de l'ASSE et encore moins par les copies rendues par Loïc Perrin et ses coéquipiers.