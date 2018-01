ASSE : Daniel Riolo détruit le recrutement de Yann M'Vila

Dans : ASSE, Mercato, Foot Europeen.

Si certains suiveurs du football français applaudissent l'AS Saint-Etienne pour le recrutement de Yann M'Vila, Daniel Riolo, lui, a bien du mal à comprendre ce choix...

Après une première partie de saison très compliquée, les Verts veulent absolument se racheter en 2018 en recrutant notamment plusieurs joueurs de qualité capable d'apporter un plus à l'effectif de Jean-Louis Gasset. La venue de Yann M'Vila, arrivé libre après avoir résilié son contrat avec le Rubin Kazan vendredi, semble être un joli coup pour l'ASSE, qui a donc recruté un international français gratuitement. Un avis partagé par beaucoup, mais pas par tous. Daniel Riolo, par exemple, pense que Saint-Etienne part complètement dans l'inconnu avec l'ancien joueur du Stade Rennais, qui s'est quelque peu perdu en route entre la Russie, l'Italie et l'Angleterre depuis son départ de la Ligue 1 en 2013.

« Sur ce poste-là, les Verts n’avaient pas de joueurs de ballon, capables d’organiser le jeu. Cela ressemble au pari qu’avait fait l’OM avec Diarra et Diaby. Il y en a un ça n’a pas marché, l’autre, sur six mois, ça avait très bien marché. Le problème est toujours le même, c’est qu’en France, on a zéro cellule de recrutement et zéro mec qui savent qui prendre. Donc, lorsque les gars sont en carafe et ne savent plus quoi faire, ils consultent les Français partis à l’étranger en situation d’échec. Ils n’ont aucune idée et ne savent pas quoi faire. On ne sait pas bien la forme dans laquelle il est. Tu ne peux pas, lorsque tu diriges un club professionnel comme ça, être en misère à ce point, cinq mois après le début de la saison, alors que tu n’avais pas du tout prévu de jouer le maintien, tu as changé ton entraîneur, raté ton recrutement. Il faut un recrutement, des mecs importants, ce n’est pas un mercato d’ajustement, on a besoin d’un mec qui fait des passes, un mec important ! On prend un mec qu’on a pas vu jouer depuis six ans », a lancé, sur RMC, l’éditorialiste, pour qui cette venue intéressante sur le papier ne fait l'objet d'aucun travail préparatoire. La parole est à l'accusé, qui aura sûrement à cœur de faire mentir Riolo sur les pelouses du championnat de France au cours des prochains mois...