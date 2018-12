ASSE : Cette piste du mercato qui se confirme pour les Verts

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1, Dijon.

Auteur d’une première partie de saison globalement satisfaisante, l’AS Saint-Etienne aura forcément l’ambition d’accrocher une place européenne en mai prochain.

Pour cela, les dirigeants stéphanois pourraient procéder à quelques retouches durant le mercato hivernal. Jean-Louis Gasset réclame notamment le recrutement d’un latéral droit, Mathieu Debuchy étant trop souvent blessé à ce poste. Ces dernières semaines, deux pistes semblaient se dégager : celles menant à Kenny Lala (Strasbourg) et à Valentin Rosier (Dijon). Selon les informations de But Football Club, c’est le dernier cité qui a le plus de chance de de rejoindre Saint-Etienne à court terme. Mais…

« A 22 ans, Rosier semble être la piste privilégiée. Auteur de 3 passes décisives cette saison, le natif de Montauban, international Espoirs, a un profil qui plait au staff, mais son club n’est pas forcément vendeur et plusieurs autres formations sont sur les rangs » explique le média, généralement bien informé sur l’ASSE. Autant dire que cette piste ne sera pas simple à mener à bien pour la direction de Saint-Etienne, d’autant que Valentin Rosier n’a pas l’air spécialement pressé de quitter Dijon. Tout cela pourrait donc se régler l’été prochain. Reste à savoir si les Verts accepteront d’attendre six mois pour se renforcer à ce poste, ce qui n’est pas certain du tout.