ASSE : Ce joueur supplie l'ASSE de le recruter au mercato !

Prêté par les Tigres de Monterey, Timothée Kolodziejczak fait l’unanimité à l’AS Saint-Etienne.

Performant sur le terrain et apprécié pour sa mentalité, le Français est comme un poisson dans l’eau dans le Forez. Raison pour laquelle il adorerait poursuivre l’aventure avec l’ASSE au-delà de cette saison, comme il l’a expliqué à l'antenne de France Bleu Saint-Etienne Loire. Reste à savoir si la direction stéphanoise, qui a investi massivement lors des deux dernières périodes de transferts, aura les moyens de satisfaire l’ancien Niçois.

« Je me sens bien. Les gens sont attachants ici. Saint-Etienne me fait penser à ma région, à Lens. C'est comme un retour aux sources. Ici, les gens ont l'amour du maillot. Il faut tout donner. C'est un club historique avec un grand coach qui a fait venir de grands joueurs. Moi je crois au destin. Ici, ça me fait revenir à mes valeurs, quand j'étais jeune. Cela me rappelle mon grand-père. Je me donne à 100% sur le terrain. Après s'il faut rester, ce sera avec grand plaisir, si le club veut m'acheter. Tout peut se passer. Je peux aussi retourner au Mexique. Pour l'instant, je n'y pense pas. J'espère qu'à la fin de la saison on aura atteint nos objectifs. L'équipe de France ? Tout joueur y pense un peu. Mais d'abord, je souhaite faire une bonne saison avec Sainté » a expliqué l’homme aux 16 matchs de Ligue 1 depuis le début de la saison. Une statistique qui prouve son importance aux yeux de Jean-Louis Gasset du staff technique de l’ASSE…