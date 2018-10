ASSE : Ce chiffre inquiète, l'ASSE perd des supporters

Dans : ASSE, Ligue 1.

Que l'on soit supporter de l'AS Saint-Etienne ou pas, force est de constater que le stade Geoffroy-Guichard est une des enceintes les plus chaudes de Ligue 1 et même d'Europe lorsque le Chaudron est plein. Mais depuis quelques saisons, et malgré des résultats sportifs à la hausse, GG a du mal à se remplir. Et les sanctions de la LFP, qui impose parfois la fermeture d'une ou deux tribunes, n'expliquent pas cette légère désaffection du Peuple Vert.

Ce samedi, Le Progrès fait les comptes, et même si l'ASSE doit encore recevoir l'OL, l'OM et le PSG, trois clubs qui remplissent le Chaudron, la moyenne est déjà à la baisse et le stade Geoffroy-Guichard est même très souvent beaucoup trop grand. « Les statistiques seront plus parlantes lorsqu’on aura avancé dans la saison, mais pour l’heure, la moyenne de spectateurs au stade Geoffroy-Guichard est en baisse. Avec 26 633 spectateurs par rencontre, l’ASSE est loin derrière l’OM 53 951, l’OL (51 330), Paris (47 125) et même Lille (30 635). Plus ennuyeux, la jauge de 42 000 places apparaît disproportionnée par rapport au taux de remplissage des autres grands du championnat dont les moyennes approchent la contenance maximale (...) Les dirigeants foréziens en ont pris note et se sont adaptés comme le font les autres clubs dont l’OL en fermant un anneau de leur enceinte (...) Si on enlève les 2 000 places du parcage visiteur, jamais plein (la partie supérieure étant fermée), on tombe à une jauge de 34 000 places. Ce n’est que si on s’en rapproche que toutes les tribunes sont ouvertes au public », fait remarquer le quotidien régional, qui espère que les trois affiches face aux grosses cylindrées permettront d'inverser la tendance, surtout si l'AS Saint-Etienne continue à briller.