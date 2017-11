ASSE : Cabella, Diony, Beric... Rocheteau fait le bilan du mercato

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Depuis la défaite dans le derby contre Lyon dimanche soir (0-5), tout est remis en cause à l’AS Saint-Etienne : la direction, l’entraîneur, le mercato… Sur ce dernier point, il est vrai qu’il y a beaucoup à dire après un été mouvementé durant lequel quinze joueurs ont quitté l’ASSE pour sept arrivées. Dans les colonnes de L’Equipe, le directeur sportif Dominique Rocheteau a fait le point sur l’intégration des nouveaux et sur l’effectif des Verts, que certains jugent trop pauvre qualitativement pour viser les premières places du championnat.

« Rémy Cabella est un leader technique. Même s’il n’est pas un titulaire indiscutable, je compte beaucoup sur Loïs Diony également. Si c’est une erreur de casting ? On pourra le dire à la fin de la saison. Quand je suis arrivé au PSG en 1980, j’ai mis deux mois avant de marquer et au final j’ai mis cent buts. Avec quinze départs et sept arrivées, on a ce problème d’absence de leaders qui s’affirment » a-t-il confié avant de revenir sur le départ de Robert Beric, regretté par certains supporters dans le Forez. « J’étais triste de le voir partir mais c’était le choix de tous. Mais il n’a pas encore retrouvé son niveau d’il y a deux ans. Je le suis en Belgique, où il ne joue pas beaucoup ». La trêve internationale, qui concerne assez peu de joueurs à Saint-Etienne, doit permettre à Oscar Garcia de soigner les têtes avant le déplacement à Lille. En cas de contre-performance dans le Nord, la crise sera définitivement présente à Saint-Etienne.