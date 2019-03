ASSE : Cabella dérape sur Twitter, il prend cher à Saint-Etienne

Dans : ASSE, Ligue 1.

Dans le dur ces dernières semaines, Saint-Etienne a réagi d’une manière très spectaculaire samedi soir.

Et pour cause, les hommes de Jean-Louis Gasset l’ont emporté 5-0 sur la pelouse de Caen. A l’image de son équipe, Rémy Cabella s’est réveillé en Normandie. Effectivement, l’ancien milieu de l’Olympique de Marseille a été directement impliqué dans trois des cinq buts de l’ASSE. Une grosse performance qui lui a visiblement fait perdre un peu de lucidité au moment de commenter le succès des Verts sur Twitter, où le Corse a dérapé.

« Arrêtez de vous prendre pour des joueurs de foot à juger mdrrr et continuez à regarder les matchs derrière votre écran au chaud ! Merci » a lâché Rémy Cabella, en réponse aux supporters de l’ASSE qui l’ont sèchement critiqué ces dernières semaines. Un tweet qui n’a évidemment pas plus aux fans foréziens, lesquels ont été nombreux à réagir, en rappelant notamment à l’ex milieu de terrain de Newcastle que ce dernier était loin de satisfaire les fans de l’ASSE depuis le début de la saison. Et que par ailleurs, ce n’était que le 20e de Ligue 1 en face samedi soir…