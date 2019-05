ASSE : Ça chauffe avec Gasset, deux entraineurs tapent à la porte

Dans : ASSE, Ligue 1.

A l'heure actuelle, l’AS Saint-Etienne a besoin d’une victoire lors de ses deux derniers matchs pour assurer son billet européen la saison prochaine.

Mais tant que rien n’est bouclé, Jean-Louis Gasset ne compte pas en dire plus au sujet de son avenir. L’entraineur déjà emblématique des Verts a pourtant tenu une réunion ce lundi avec ses dirigeants pour préparer la saison prochaine, ce qui est tout à fait légitime à ce moment de la saison. Mais la première question sera celle de la situation de l’entraineur, qui estime pouvoir partir librement au 30 juin, en vertu d’une parole donnée par Roland Romeyer, et contrairement à ce que prévoit son contrat.

Niveau salaire, responsabilité, entente avec la direction et choix sur les transferts, l’ancien coach adjoint du PSG demande des garanties sérieuses et n’est pas certain de les obtenir. C’est pourquoi l’ASSE prépare aussi un avenir sans Jean-Louis Gasset et selon L’Equipe, les premiers noms commencent à sortir du chapeau. Claude Puel fait l’unanimité en interne, mais son copieux salaire fait peur dans le Forez. L’autre solution renvoie vers Antoine Kombouaré, dont le caractère bien trempé est apprécié par Bernard Caïazzo. Deux premières idées qui démontrent que l’été pourrait être plus chaud que prévu à Saint-Etienne, surtout si Jean-Louis Gasset décidait de prendre la porte.