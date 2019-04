ASSE : C’est promis, Saliba ne fera pas ce sale coup aux supporters

Dans : ASSE, Mercato.

Révélation de la saison à l’AS Saint-Etienne, William Saliba (18 ans) vient de prolonger son contrat.

Mardi dernier, le défenseur central s’est engagé avec son club formateur jusqu’en 2023. « C’est un choix naturel, a expliqué le Stéphanois en conférence de presse. Je me sens très bien ici. J’ai fait toutes mes années de formation ici et j’ai vraiment envie de continuer et de faire de belles choses. » C’est donc confirmé, Saliba n’a aucune intention de partir cet été. Malgré les approches de nombreux cadors européens, sa prolongation ne cache aucun accord pour le mercato estival.

« Je serai là la saison prochaine, a assuré le natif de Bondy. J’ai prolongé. Il me reste quatre ans. Je veux faire ces quatre années après on ne sait pas de quoi est fait le futur. Mais pour l’instant j’ai envie de rester à Saint-Etienne pour faire de belles choses. » A moins d’une offre folle dans les mois à venir, Saliba poursuivra sa progression chez les Verts, en espérant disputer une coupe d’Europe la saison prochaine.