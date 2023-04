Héros de l’ASSE, Romeyer fait taire les supporters

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Ciblé par les supporters depuis de nombreuses années, Roland Romeyer a tenu à rafraîchir la mémoire de ses détracteurs. Le co-propriétaire de l’AS Saint-Etienne rappelle que le club serait encore plus mal en point sans ses interventions.

Ça va mieux à l’AS Saint-Etienne. Après un début de saison inquiétant, les Verts ont pris leurs distances avec la zone rouge en Ligue 2. Il n’empêche que les supporters n’ont pas tout oublié. Le public de Geoffroy-Guichard, moins agressif en tribunes, reste favorable à un changement de direction. La gestion des propriétaires Bernard Caïazzo et Roland Romeyer représente toujours un sujet sensible. Et pourtant, le président du directoire estime que les fans devraient plutôt montrer de la reconnaissance.

« Le club fait partie de mon ADN, a confié Roland Romeyer au site d’En Vert et Contre Tous. Depuis 1957 je suis supporter, ce n’est pas d’aujourd’hui. Quand il a fallu sauver le club en 1996, comme je le disais hier en Assemblée Générale, pas beaucoup de gens sont venus au chevet de ce club. Quand en 2003, puisque j’étais avec Henri Grange il y a trois-quatre jours, il a fallu éviter la relégation en National. Mon ami Henri est allé présenter son budget à la DNCG, il avait mis en sponsor maillot "Alliance intérim" car c’étaient eux qui étaient là en 2002-2003. »

« Ils n’avaient pas payé. En plus ils étaient en liquidation judiciaire. Donc la DNCG a dit que cela n’allait pas et qu’il fallait qu’on trouve un autre sponsor maillot sinon on nous rétrogradait en National, a rappelé le co-propriétaire. L’argent du maillot, s’il n’est pas dans le budget qui est prévu, cela ne pouvait pas marcher. Il fallait vite trouver un nouveau sponsor, donc il a cherché des sponsors notamment à Saint-Etienne et il n'en a pas trouvé. Parce que quand il faut mettre de l’argent, il n’y a pas beaucoup de monde. »

« Beaucoup de gens s’expriment mais… »

« Pour les critiques, beaucoup de gens s’expriment mais pour mettre l’argent ce n’est pas tout à fait la même chose, a glissé le dirigeant. La veille du retour à la DNCG, il est passé par mon entreprise, la "SACMA", il m’a dit que le club allait être rétrogradé en National et qu’il fallait que je prenne le sponsor maillot. Comme j’aime ce club, je l’ai fait en me substituant à "Alliance intérim". C’est comme ça qu’on a sauvé le club en deuxième division, au lieu d’aller en National. »

« Et finalement avec un très grand entraîneur, qui est un ami, Frédéric Antonetti, on a fini premier la saison suivante et on est monté en première division. Depuis ce temps-là, j’étais avec Bernard Caïazzo à la tête de ce club, on a disputé la Coupe d’Europe, on est propriétaire de notre centre, on a fait des choses qui ne sont pas si mal que ça pour des actionnaires qui n’avaient pas la fortune de ceux qui sont à la tête des clubs actuellement », s’est défendu Roland Romeyer, dont les tentatives pour vendre l’AS Saint-Etienne n’ont pas abouti.